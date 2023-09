"J'ai le vertige mais la vue est impressionnante": à Bruxelles, les rooftops se développent avec l'assouplissement des règles urbanistiques

Le retour du soleil, c'est aussi l'occasion de prendre de la hauteur. Les terrasses sur les toits des bâtiments sont de plus en plus nombreuses.

On les appelle, les rooftops. La région bruxelloise a même assoupli ses règles urbanistiques pour leur permettre de ses développer. Qu'est-ce qui séduit les amateurs de ces établissements insolites ? Sur le plus grand rooftop de la capitale, Martine a comme activité favorite de repérer les bâtiments connus du paysage bruxellois. "Il y a la basilique, l'Atomium, le Palais 12,...", énumère-t-elle à notre micro.

Une vue panoramique imprenable, mais pas de quoi impressionner Louise-Marie. "J'habite au 29e étage d'un immeuble donc c'est encore autre chose. C'est un autre point de vue et c'est très bien", dit-elle. L'espace peut accueillir jusqu'à 500 personnes et il est loin d'être le seul établissement du genre. 2,5 km plus loin, à Saint-Gilles, nous sommes allés au 7e étage d'un hôtel. L'occasion pour certains de se rafraîchir. "Une piscine en haut d'un hôtel comme ça, franchement, c'est pas mal", dit une personne présente sur place. Prendre de la hauteur pour partager un moment, c'est aussi partir à la recherche d'une atmosphère plus intime. "C'est plus romantique car au final on reste câché sur un toit. Cela sort du lot. C'est différent d'un bar où on est pied à terre, on est un peu dans les airs", déclare François, le gérant d'un rooftop.

On s'est également envolé à l'est de la ville, à Crainhem. Au 11e étage d'un bâtiment, une déconnexion au coeur de la nature. Pour admirer la forêt de Soignes, Nathalie a défié une de ses plus grandes phobies. "J'ai le vertige mais je voulais vraiment voir ce que c'était un rooftop. C'est une vue impressionnante", confie-t-elle à notre micro. En région bruxelloise, les règles urbanistiques ont été assouplies pour permettre le développement de ces établissements insolites. Seul point négatif: leur succès est tributaire de la météo. Mais cela ne semble pas effrayer les gérants puisqu'on dénombre une vingtaine de rooftops dans la capitale.