La police de Vilvorde-Machelen demande le rétablissement complet du Plan Canal

La zone de police de Vilvorde-Machelen (VIMA) demande le rétablissement complet du Plan Canal à la suite de l'attentat ayant fait deux morts et un blessé à Bruxelles, a indiqué la zone de police dans un communiqué de presse mardi. "L'attaque montre que la menace est toujours d'actualité", explique-t-elle. Une remise en place du Plan Canal permettrait à la zone VIMA de bénéficier de l'aide à temps plein de 20 agents la police fédérale.

Le Plan Canal fédéral a été lancé à la suite des attentats à Paris du 13 novembre 2015. L'objectif était de mettre en place une coopération contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme dans la zone du canal, qui comprend sept communes (St-Gilles, Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, St-Josse et Schaerbeek, ainsi que Vilvorde en périphérie et le territoire de Laeken).

La zone de police souligne que, malgré l'attaque de lundi soir, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans l'immédiat, mais que "ces faits montrent que la menace n'a pas encore disparu, nous demandons donc à nouveau le maintien du Plan Canal".