La Pride de Bruxelles attend 250.000 personnes ce samedi: quelles en sont les revendications?

Selon Jean-François Cannoot, co-organisateur de la Brussels Pride, il reste encore des défis à relever en matière d'acceptation, en particulier pour les personnes non-binaires et transgenres. "Il y a une transphobie galopante", se désole-t-il. "C'est pour cela qu'il est vraiment important de faire de la sensibilisation et d'aménager des espaces safe", poursuit-il. "On préfère d'ailleurs plutôt la notion de safe plutôt que la notion de sécurité, qui est un peu plus militaire et un peu plus guerrière." Un combat à mener partout et tout le temps. "C'est vraiment faire en sorte qu'au travail, dans la famille, dans l'espace public, on puisse vivre son identité.'

La Belgique est classée comme étant le troisième pays le plus favorable en matière d'accueil de la communauté en Europe. Une bonne nouvelle, sans compter que les choses évoluent. "C'est le verre à moitié plein, il y a des avancées législatives", se réjouit-il en évoquant l'interdiction des thérapies de conversion (ou de réorientation sexuelle). "En Belgique, on a encore cette chance de pouvoir exprimer son identité."

250 000 personnes sont attendues à Bruxelles pour célébrer la diversité.