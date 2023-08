Le chantier du pont de chemin de fer de la gare Saint-Job à Uccle débute le 4 septembre

Les travaux d'installation d'un nouveau pont, au-dessus de la ligne de chemin de fer 26, à hauteur de la gare de Saint-Job, sur l'avenue Jean et Pierre Carsoel à Uccle, débuteront le 4 septembre, ont rappelé mardi Infrabel, gestionnaire du réseau de chemins de fer, et la SNCB, opérateur du réseau. Compte tenu de ce chantier, il n'y aura plus que deux trains par heure et par sens, de et vers le quartier européen, durant plusieurs mois.

Le pont de chemin de fer, avenue Jean et Pierre Carsoel à Uccle, datant de 1928, va être démoli. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Infrabel, la SNCB, la Stib, société de transports en commun bruxellois, et Bruxelles Mobilité, en concertation avec la commune d'Uccle. "L'ancien pont sera remplacé par un pont plus large qui intégrera différents modes de transports (train, tram, bus, voiture, vélo...). Les trottoirs seront également élargis", ont expliqué Infrabel et la SNCB.

Pour les besoins des travaux, Infrabel devra instaurer, à partir du 4 septembre, un service à voie unique sur un tronçon de la ligne ferroviaire 26 Hal - Vilvorde. En conséquence, la SNCB ne pourra plus faire passer cinq trains par heure et par sens comme actuellement entre Bruxelles-Luxembourg et Saint-Job. Il n'y aura plus que deux trains par heure et par sens, de et vers le quartier européen, durant plusieurs mois.