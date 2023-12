Les Plaisirs d'Hiver restent ouverts jusqu'au 7 janvier

Les Plaisirs d'Hiver, les festivités de fin d'année de la Ville de Bruxelles, avec marché de Noël, grande roue et patinoire, continuent durant les vacances scolaires d'animer le centre de la capitale. Si une partie des installations sera rangée à partie du 31 décembre, jusqu'à l'année prochaine, celles des places De Brouckère et de la Monnaie, et de la Grand-Place, sont maintenues jusqu'au 7 janvier, rappellent mardi la Ville et l'organisation.