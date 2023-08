Plus de 260 enfants malades et précarisés ont profité des attractions de la foire du Midi

Plus de 260 enfants malades et précarisés, âgés de 5 à 18 ans, ont profité gratuitement des attractions de la foire du Midi, à Bruxelles, jeudi après-midi, sous le soleil. Au total, 12 associations ont été invitées par les forains, parmi lesquelles Amarrage, Smiles, Make-A-Wish, OHANA, GESED ou encore Belgium Ear Connections.

"La foire, ça fait rêver les petits et les grands. On peut faire vivre une journée d'évasion à ces enfants et parfois aussi à leur famille", confie l'échevin. "Cela fait une vingtaine d'années que la journée des enfants malades a lieu. On veut perpétuer cette belle journée."

Aujourd'hui, cette initiative est également destinée aux enfants précarisés. "Nous voulons vraiment donner un accès à la foire à tous", ajoute Fabian Maingain.

Pour qu'ils puissent être reconnus par les forains, les enfants et leurs 138 accompagnants ont reçu des tee-shirts blancs, floqués "foire du Midi" en lettres fluorescentes.