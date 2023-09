Plus de 765.000 personnes étaient affiliées à une fédération sportive en 2022 en FWB

"Ces chiffres montrent que, malgré les deux crises successives, la Covid-19 et l'énergie, les gens sont de plus en plus nombreux à pratiquer une activité sportive tout en étant encadré par l'une des nombreuses fédérations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles", a déclaré le ministre. "Je me réjouis de l'augmentation du nombre d'affiliés. Même si on observe une diminution des clubs, cela s'explique par une meilleure répartition de ceux-ci et une mutualisation des moyens", a-t-il ajouté.

La FWB comptait, en effet, 7.114 clubs sportifs en 2019, soit 186 de plus qu'en 2022. L'année dernière, les clubs de football en salle (820), équestres (686) et de football (654) étaient les plus nombreux.