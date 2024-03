Seules les lignes de métro 1 et 5 devraient circuler vendredi à Bruxelles

Seules les lignes de métro 1 et 5, ainsi que quelques lignes de tram et de bus devraient circuler vendredi à Bruxelles, prévient la Stib jeudi. Le réseau de transports en commun bruxellois sera en effet fortement perturbé en raison des actions menées pour la Journée internationale pour la lutte des droits des femmes.

Selon les informations dont la société dispose, les lignes de métro 1 et 5 devraient être exploitées, au même titre que les lignes de tram 3, 4, 7, 8, 9, 18, 51 et 92. Concernant les bus, les lignes suivantes rouleront : 12, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87. "D'autres lignes de bus devraient cependant s'ajouter à cette liste vendredi", a précisé la Stib.

Les fréquences de passage des lignes qui circuleront devraient en outre être plus faibles que d'habitude, souligne la Stib.

Ces informations ne pourront cependant être confirmées qu'en temps réel demain/vendredi matin. "Dès 6h00, les usagers seront tenus informés en temps réel des perturbations de notre réseau sur nos canaux habituels, soit les réseaux sociaux, l'application mobile, aux arrêts ou via ligne téléphonique (070-23.2000)."

Vendredi est célébré la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. A cette occasion, un appel à la grève féministe est lancé, dans le but de visibiliser les femmes et leur travail. La CSC et la FGTB ont déposé un préavis de grève. La Stib s'attend à ce qu'une partie de son personnel participe aux actions.