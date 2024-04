Suchan Kinoshita remporte le Belgian Art Prize 2025

Basée à Bruxelles, Kinoshita crée des œuvres qui mêlent différentes disciplines artistiques, dont le théâtre, la musique expérimentale et les arts visuels. Née à Tokyo en 1960, elle a étudié la rythmique et le théâtre musical contemporain. Son travail a déjà été récompensé par le Prix de Rome à Amsterdam dans la catégorie "art et espace public" en 1992 et le Greenberger Award à New York en 2015.

Considéré par Bozar comme "le plus renommé pour l'art contemporain", le prix a été décerné par un jury de huit membres qui ont salué le caractère "unique" du travail de Kinoshita, son langage visuel et sa sensibilité au temps et à l'espace. Selon eux, "l'artiste allie un conceptualisme profond à des expériences vécues et reconnaissables, empreintes de générosité et d'humour".