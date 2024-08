Un avion TUI a été complètement évacué à Brussels Airport ce mardi après-midi: "C'était la panique à bord"

"Un avion TUI évacué à Brussels Airport en ce moment, pompiers et ambulances sur place", nous écrit-on via le bouton orange Alertez-nous. Selon nos informations, un avion a bel et bien été complètement évacué à Brussels Airport ce mardi après-midi. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles a indiqué que "tout s'est passé sans aucun problème."

Via le bouton orange Alertez-nous, une passagère de ce vol en provenance d'Heraklion nous a également contactés. "Nous avons atterri d'une manière qui m'a semblé beaucoup trop violente", raconte-t-elle. "C'était vraiment la panique à bord au moment où on nous a dit d'évacuer. Les gens étaient très nerveux et c'était dangereux même pour les bébés. Nous avons finalement réussi à sortir via les toboggans. Actuellement, nous sommes toujours tous dans une petite salle, en attente, sans qu'aucune information ne nous soit donnée."

Les raisons de cette évacuation ne sont pas encore connues à l'heure actuelle.