Une soixantaine de personnes sans-papiers menacées d'expulsion à Woluwe-Saint-Lambert

"Nous espérons que cette fois-ci M. Maingain et DéFi, qui est en majorité à Woluwe-Saint-Lambert et s'est publiquement positionné à plusieurs reprises ces dernières années pour tenter de faire avancer la cause des sans-papiers, posera des actes concrets", souligne Said, un des représentants du groupe.

Le collectif Zone Neutre, soutenu par plusieurs organisations bruxelloises, souhaite signer "rapidement" une convention d'occupation temporaire. Ils appellent la commune de Woluwe-Saint-Lambert ainsi que la Région de Bruxelles à intervenir à leur niveau afin de faciliter aux mieux les négociations avec le propriétaire et d'éviter la mise à la rue de 65 personnes.