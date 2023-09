Un feu de cheminée cause d'importants dégâts à un bâtiment à Auderghem

Les pompiers ont été appelés vers 18h15. Sur place, ils ont constaté que l'incendie faisait rage dans un bâtiment comprenant une pizzeria au rez-de-chaussée et deux étages au-dessus. Toutes les personnes présentes dans le bâtiment ont réussi à se mettre à l'abri et aucun blessé n'est à déplorer.

"L'incendie s'est probablement déclaré dans la cheminée du four à pizza du restaurant, avec une extension au deuxième étage et au toit", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Les travaux d'extinction et de déblaiement ont pris beaucoup de temps. Les deux appartements du premier et du deuxième étage sont inhabitables."