Un important dégagement de fumée visible à Bruxelles: que s'est-il passé?

Le bâtiment, actuellement en travaux, abritait jusqu'en 2022 les services administratifs de la Ville de Bruxelles ainsi que le siège de bpost. Les services de la Ville ont déménagé dans le nouvel immeuble Brucity, à quelques centaines de mètres de là, et bpost a déménagé de l'autre côté de la rue. Depuis lors, le bâtiment est en cours de rénovation pour accueillir le projet "Oxy" - composé de bureaux, restaurants, hôtels et appartements.

"Les ouvriers et le grutier sont en sécurité, aucun blessé n'est donc heureusement à déplorer", a déclaré Walter Derieuw. "L'extinction est en cours", a continué ce dernier. Deux SMUR, trois ambulances ainsi que quatre pompes et trois échelles sont déployés sur les lieux. L'origine de l'incendie provient d'un ancien groupe de ventilation.

La station De Brouckère, située à proximité du bâtiment, est ouverte, mais à la suite de l'incendie et par sécurité, "les lignes de métro ne s'y arrêtent pas", a expliqué la Stib. Les lignes de tram restent quant à elles desservies à De Brouckère, et les bus 29 et 71 sont localement déviés. Des équipes de la Stib sont sur place pour aiguiller les voyageurs.