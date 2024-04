Une réalisatrice polonaise et un média israélo-palestiniens honorés par l'ULB et la VUB

Le magazine en ligne indépendant +972 Magazine et la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland ont reçu des titres honorifiques de la part de l'ULB et la VUB à l'occasion du "Difference Day" organisé chaque année depuis dix ans par les deux universités.

Cette année, la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland est récompensée pour son documentaire "Green border", qui rend compte de la situation des réfugiés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Cette journée s'inscrit en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai. De cette manière, les deux universités veulent attirer l'attention sur l'importance de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et du travail parfois dangereux des journalistes. Le Difference Day fêtera cette année sa 10e édition les 2 et 3 mai à Bozar.

Le média +972 Magazine est également lauréat. Il s'agit d'un magazine en ligne indépendant et géré conjointement par des journalistes palestiniens et israéliens qui fournit, depuis 2010, des reportages et analyses du terrain en Israël-Palestine.

"La liberté d'expression est un droit précieux, constamment mis à l'épreuve, et qu'il faut sans cesse défendre avec acharnement", a commenté la rectrice de l'ULB, Annemie Schaus. "La liberté de la presse en est une figure majeure, et je suis particulièrement heureuse que nos deux universités-sœurs soient à la pointe de ce combat à travers la cérémonie du Difference Day, depuis près de dix ans maintenant, pour défendre cette liberté cruciale en démocratie."