Un homme laissé pour mort à Schaerbeek: une nouvelle vidéo dévoilée

Vous êtes plusieurs à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous pour signaler des coups de feu ce dimanche soir sur la terrasse d'un café à Schaerbeek. Un témoin qui préfère rester anonyme raconte: "J'étais dans un bistro quand on a entendu des coups de feu vers 22h. On est sorti voir et un homme était touché. La police est arrivée immédiatement et a bouclé le périmètre."

Selon nos informations, et ce que l'on peut voir sur les images d'une caméra de surveillance que nous nous sommes procurées, un homme cagoulé s'est présenté devant cette terrasse et a tiré plusieurs coups, avant de prendre la fuite