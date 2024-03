Veillée pascale: "La lumière de Pâques vient réveiller nos consciences"

L'archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden, a appelé samedi à construire la paix, en travaillant à la justice sociale, et à bâtir des ponts entre les peuples et les cultures, sans se laisser conduire par les peurs et les angoisses, lors de la veillée pascale en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudules à Bruxelles.

"Notre monde connaît aussi les ténèbres et les douleurs, là où guerres, violences, désastres humanitaires frappent tant de femmes, d'hommes et d'enfants. Comment ne pas penser, en cette nuit, aux drames qui se jouent en Ukraine, à Gaza et en Israël, à l'Est du Congo et beaucoup d'autres lieux oubliés?", a-t-il déploré. "Mais la lumière de Pâques vient réveiller nos consciences et nous sortir de nos peurs. Car nous ne sommes pas impuissants", a assuré l'archevêque.

Le dimanche de Pâques, Luc Terlinden présidera la célébration pascale à 10h30 en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines.