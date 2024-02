Bruxelles s'éveille dans les embouteillages

Il faut compter une trentaine de minutes de trajet supplémentaire sur l'autoroute E40 entre Ternat et Grand-Bigard et déjà 45 minutes sur le ring intérieur entre cette localité et Jette, indique Touring sur son site.

Dans une moindre mesure, le trafic est également perturbé sur l'E411 (A4) depuis Namur vers Bruxelles entre Jezus-Eik et le carrefour Léonard. Au sud de Bruxelles, le ring extérieur est encombré entre La Hulpe et Groenendaal, entre Waterloo Centre et La Hulpe et du côté de Hal entre Beersel et Huizingen.