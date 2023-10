Des niveaux élevés de PFAS à nouveau relevés à Vilvorde

Des niveaux élevés de polyfluoroalkylés (PFAS) ont été relevés sur l'ancien terrain d'entraînement des pompiers de Vilvorde, sur la Cyriel Buyssestraat, rapportent les autorités communales lundi. Des PFAS ont déjà été découverts précédemment sur d'autres sites de la ville, dans le quartier Faubourg et sur les sites de CAT et d'AKZO.

M. Bonte demande en outre que "cette situation incertaine soit éclaircie le plus rapidement possible". "Nous demandons à l'OVAM d'accorder une priorité absolue à l'enquête promise.Il est également impératif que la contamination identifiée soit traitée le plus rapidement possible", ajoute-t-il.

En Flandre, la question de la contamination aux PFAS s'invite régulièrement dans l'actualité depuis la découverte d'une large pollution engendrée par l'entreprise chimique 3M à Zwijndrecht (Anvers).