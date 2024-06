CHAMBRE - Le Vlaams Belang de peu en tête dans le Limbourg

Le Vlaams Belang y a récolté 24,62% (+4,88 points) des voix et 3 sièges, en légère avance sur la N-VA et ses 23,68% (+1,11 point, 3 sièges). Les élus Vlaams Belang sont Annick Ponthier, Frank Troosters et Dieter Keuten. Ceux de la N-VA sont Steven Vandeput, Frieda Gijbels et Wouter Raskin.

Derrière, le CD&V prend la troisième place avec 15,73% (-2,95 points, 2 sièges) devant Vooruit (13,04%, -0,77 point, 2 sièges). Les élus CD&V sont Nawal Farih et Steven Matheï et ceux de Vooruit sont Funda Oru et Alain Yzermans.