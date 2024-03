Des bagarres sur la voie publique dans deux communes du Limbourg

Les services de police sont intervenus en nombre dimanche soir à la suite de bagarres survenues à Heusden-Zolder et à Houthalen-Helchteren (province de Limbourg), apparemment entre les communautés turque et kurde, a-t-on appris de source policière.

Un hélicoptère de la police fédérale survolait les lieux et des auto-pompes ont été appelées à la rescousse par la zone Carma (Genk, Zutendaal, As, Opglabbeek, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Brée, Kinrooi et Meeuwen-Gruitrode), selon un correspondant local de l'agence Belga.

La police elle-même a évoqué une intervention policière à grande échelle et a appelé au calme.