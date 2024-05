Des collaborateurs de l'UGent soutiennent l'occupation d'un bâtiment

L'occupation prévue d'un bâtiment de l'UGent par les étudiants à partir de lundi est soutenue par plus de 100 employés de l'université, y compris des professeurs. Ils ont adressé une lettre ouverte au conseil d'administration et au recteur Rik Van de Walle.

Dans ce courrier, le personnel s'oppose à la "politique menée dans les coulisses" par l'université de Gand et aux "menaces" proférées à l'encontre des étudiants qui prévoient d'occuper l'université. "Le fait que le recteur ait d'abord ignoré puis menacé ces courageux étudiants va à l'encontre de tout ce que notre université devrait représenter", peut-on lire dans la lettre.

Le personnel se dit également choqué que le conseil d'administration et le recteur ignorent un avis de la Commission des droits de l'homme. Celle-ci estime que "dans le contexte actuel de crimes de guerre irréfutables et de violations des droits de l'homme à grande échelle, nous ne devrions plus entamer de collaborations bilatérales avec toutes les universités israéliennes".