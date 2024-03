Des jeunes Turcs arrêtent deux voitures immatriculées en Allemagne pour "aider la police"

Des jeunes Turcs ont causé des troubles mardi soir à Heusden-Zolder et Beringen, dans le Limbourg, en immobilisant deux véhicules immatriculés en Allemagne et en contrôlant leurs occupants. Ils pensaient que les passagers étaient des sympathisants allemands du PKK. "Ils ont même déclaré qu'ils aidaient la police, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il n'y a cependant pas eu de violence", a déclaré Katrien De Clercq, porte-parole de la zone de police Beringen-Ham-Tessenderlo.

Dimanche soir, les services de police étaient intervenus en nombre à la suite de bagarres survenues à Heusden-Zolder et à Houthalen-Helchteren, toujours dans le Limbourg, entre les communautés turque et kurde. Depuis lors, de jeunes Turcs se rassemblent et repèrent les véhicules immatriculés en Allemagne, soupçonnés d'occuper des sympathisants du PKK.

Mardi soir, vers 23h30, quatre voitures dans lesquelles se trouvaient des jeunes Turcs ont poursuivi un véhicule immatriculé en Allemagne sur la Meylandtlaan à Heusden-Zolder. Ils sont parvenus à coincer la voiture allemande, mais étaient déjà partis à l'arrivée de la police.