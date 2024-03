Des personnalités politiques d'origine turque appellent également au calme

Mme Yalçin a diffusé via les réseaux sociaux un message, également signé par plusieurs autres personnalités politiques, tous partis confondus. Celui-ci rappelle notamment que les communautés turque et kurde ont vécu pacifiquement ensemble pendant des décennies. Les signataires condamnent fermement les récentes provocations et attaques dans le Limbourg, mais aussi ailleurs. Ils demandent instamment que le calme revienne le plus rapidement possible. "Nous demandons aux jeunes de ne pas répondre aux provocations et de ne pas agir eux-mêmes, mais de les signaler et de laisser les forces de l'ordre faire leur travail pour éviter l'escalade", peut-on lire dans le message.

Le conseil des communautés kurdes de Belgique avait également appelé au calme et rejeté les événements violents survenus en cascade depuis ce week-end, dans un communiqué diffusé mardi soir. "De nombreux incidents provocateurs se sont malheureusement produits", a déploré NavBel. "Nous appelons notre communauté à agir uniquement dans le cadre légal, humain et pacifique. Nous rejetons tout ce qui ne relève pas de cela. Les lois belges doivent être respectées", exhorte la communauté kurde par la voix de NavBel.