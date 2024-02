Des scanners vérifient la présence de personnes dans le chargement des camions à Jabbeke

Ces scanners ont été placés dans le cadre de la rénovation du parking autoroutier et peuvent vérifier en temps réel la présence de personnes dans la cargaison. Grâce à des signaux numériques, le chauffeur en est alors informé via une application et peut demander une assistance. L'objectif est de permettre aux autorités de réagir rapidement.

Une fois leur chargement scanné, les chauffeurs pourront obtenir un "Green Lane Stamp" qui leur permettra d'accélérer la procédure d'enregistrement dans les ports où ils doivent se rendre. Le dispositif sera aussi déployé dans d'autres parkings en Europe.