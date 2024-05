Entre 500 et 1000 voitures de tuning rassemblées illégalement à Brée: la police laisse l'événement se terminer

Une réunion tuning non autorisée a eu lieu à Brée (province de Limbourg) dans la nuit de samedi à dimanche. La police, qui a compté entre 500 et 1.000 voitures, a gardé un œil vigilant sur l'événement qu'elle a laissé se terminer de manière contrôlée.

La police locale de la zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Brée, Bocholt, Kinrooi) a été informée samedi soir vers 21h30 de la tenue d'un meeting tuning illégal à Brée. Des véhicules modifiés étaient en train de se réunir dans la zone industrielle Kanaal-Noord, près de l'entreprise Greenyard, rejoints ensuite par d'autres en nombre de plus en plus important.

La police s'est rendue sur les lieux avec plusieurs escouades et des drones, et a décidé de fermer la zone industrielle. Au bout d'un certain temps, elle a dénombré entre 500 et 1.000 voitures.