Fermeture de la sortie de l'E40 à Zwijnaarde en direction d'Anvers

Une déviation sera mise en place via la sortie Merelbeke, la bretelle B403 et le ring extérieur du R4 jusqu'à Destelbergen. Le trafic se dirigeant vers le centre de Gand pourra suivre une déviation via le ring intérieur du R4 et les sorties pour Ledeberg, Ghelamco, Sint-Denijs ou Gand-Saint-Pierre, en fonction de leur destination.