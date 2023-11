La Biennale internationale de la photo à Ostende a déjà attiré plus de 15.000 visiteurs

Le fil conducteur de cette exposition est la connexion avec d'autres formes d'art, sous le nom "IN(VLOED)" (IN(Fluence), en néerlandais). "Cette deuxième édition de la Biennale internationale d'Ostende est un énorme succès. Non seulement les chiffres sont bons, mais les réactions des visiteurs sont extrêmement positives. Les emplacements en air libre, gratuits, offrent une expérience unique de l'espace public et plus de 15.000 personnes ont acheté un ticket pour les lieux fermés", se réjouit le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein.

Le parcours, avec les oeuvres de plus de trente photographes nationaux et internationaux, s'étend du Fort Napoleon jusqu'au Mu.ZEE. Parmi les photographes, on retrouve, entre autres, Joel-Peter Witkin, Julia Fullerton-Batten, Mous Lamrabat, Marie Wynants, Stefano Bonazzi, Jenny Ymker, Athos Burez, Bára Prášilová, Aglaia Konrad et Jenny Boot