La grève chez AB InBev se poursuit à Louvain et Hoegaarden, la production reprend à Liège

Le mouvement de grève en cours depuis jeudi chez AB InBev a été prolongé vendredi sur les sites de Louvain et Hoegaarden, ont annoncé les syndicats ACV-CSC et ABVV-FGTB. La Brasserie Bosteels à Buggenhout (Flandre orientale) est également à l'arrêt. La production a en revanche repris sur le site de Liège.

L'origine du mouvement est la rupture des négociations sur les conditions de travail et salariales, précise l'ACV. "Le fossé entre la direction et les travailleurs est trop profond", estime Sander Mouton, secrétaire du syndicat chrétien. L'ACV demande concrètement que la prime pouvoir d'achat, rendue possible par le gouvernement fédéral, soit concrétisée.

L'ensemble des dépôts du géant brassicole sont également fermés vendredi. "Aucune bière ne sera livrée vendredi dans les cafés", explique Sander Mouton. "Si un gérant de café n'a pas beaucoup de stock, les consommateurs pourront le remarquer."