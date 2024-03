L'association estudiantine nationaliste NSV! perd sa licence

La fédération des associations estudiantines de Louvain (Loko) a définitivement exclu l'association nationaliste NSV!, a-t-elle fait savoir samedi. La décision est tombée vendredi soir au cours d'une assemblée générale de la Loko. NSV! ne pourra donc plus prétendre à aucun subside de la fédération et ne pourra pas emprunter de matériel. Avant cela, la KU Leuven avait elle-même interdit à la Nationalistische Studentenvereniging, tout usage de ses locaux.

Loko estime que cette conférence "va à l'encontre de ses valeurs générales". "En vertu de notre politique d'inclusivité, nous rejetons toute forme d'exclusion, de comportement abusif, de haine, de violence, d'abus de pouvoir et de discrimination", explique la fédération dans un communiqué.

Dries Van Langenhove a été condamné le 12 mars à un an de prison ferme pour infraction à la loi sur le racisme et le négationnisme par le tribunal correctionnel de Gand. Le fondateur de l'organisation Schild & Vrienden a également été condamné à 10 mois de détention avec sursis pour violation de la loi sur la détention d'armes, à une interdiction d'exercer ses droits civils pendant 10 ans et à une amende.