Le Belge Matthieu Bonne vise un nouveau record mondial lors d'une course de six jours

Le sportif de l'extrême Matthieu Bonne se dit prêt à dépasser le millier de kilomètres pour battre un nouveau record mondial, a-t-il annoncé mercredi. Dimanche, le Belge participera à une course de six jours organisée sur la piste d'athlétisme du club Stax, située dans la commune belge de Merelbeke. Son objectif: courir 1.038 kilomètres au total, soit l'équivalent de plus de quatre marathons par jour.

La course débutera dimanche dès 16h00 et se terminera le samedi 30 mars. "C'est probablement le défi le plus difficile que j'aie jamais relevé. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment hâte d'y être", s'est enthousiasmé Matthieu Bonne.

L'année dernière, l'athlète avait déjà battu le record du monde du "plus grand nombre de kilomètres parcourus à vélo en sept jours" et celui de la "plus longue nage en eau libre sans s'arrêter". Avec cette nouvelle performance, il vise un troisième record du monde dans une troisième discipline, le tout en l'espace d'un an.