Le conseil des communautés kurdes appelle au calme et rejette la violence en cascade

Le conseil des communautés kurdes de Belgique, NavBel, appelle au calme et rejette les événements violents survenus en cascade depuis ce week-end, dans un communiqué diffusé mardi soir.

Cette prise de position survient au lendemain d'une intervention policière lundi soir à Cheratte, près de Visé en province de Liège, où un café, lié à la communauté turque, a été pris d'assaut par une cinquantaine de personnes cagoulées et armées.

"Nous appelons notre communauté à agir uniquement dans le cadre légal, humain et pacifique. Nous rejetons tout ce qui ne relève pas de cela. Les lois belges doivent être respectées", exhorte la communauté kurde par la voix de NavBel.

Plus tôt lundi, des échauffourées ont aussi eu lieu lors d'une manifestation pro-kurdes sur la place du Luxembourg à Bruxelles. Navbel assure qu'il s'agissait d'"une manifestation politique et pacifique à Bruxelles pour transmettre notre message pacifique à notre communauté". La police a dû procéder à l'évacuation de la place pour rétablir l'ordre après ces débordements lors de cette manifestation qui a réuni près de 200 personnes devant le Parlement européen.

Celle-ci était organisée en réponse entre autres à des bagarres sanglantes qui ont éclaté dimanche entre des membres des communautés kurde et turque dans deux communes de la province du Limbourg. D'autres incidents ont été constatés dans cette province en début de semaine.

La communauté kurde dénonce initialement l'attaque de certains de ses membres au retour de célébrations de Norouz - soit le nouvel an du calendrier persan -, et en tient responsables les "Loups gris", un mouvement turc ultranationaliste et d'extrême-droite.