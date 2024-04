Le couple royal grand-ducal en visite d'État à Gand

Le couple grand-ducal du Luxembourg, accompagné du roi Philippe et de la reine Mathilde, a effectué mercredi une visite d'État à Gand. Quelque 400 Gantois ont accueilli les illustres visiteurs sur la place Saint-Bavon.

Au deuxième jour de leur séjour de trois jours en Belgique, la délégation luxembourgeoise s'est rendue à Gand pour découvrir le North Sea Port et le motoriste belge Anglo Belgian Corporation (ABC). Un déjeuner thématique s'est ensuite tenu à la maison provinciale, où la gouverneure Carina Van Cauter a prononcé un mot de bienvenue, suivi d'un discours du professeur d'économie Stijn Baert (UGent). Ce dernier a mis en lumière les similitudes entre les marchés du travail luxembourgeois et flamand, tous deux caractérisés par un faible taux de chômage mais une proportion trop élevée d'inactifs.

L'énergie était également à l'ordre du jour, les marchés gaziers belge et luxembourgeois étant unifiés depuis quelque temps. Fluxys, le gestionnaire du réseau gazier belge, et son homologue luxembourgeois Creos ont scellé à Gand une déclaration d'intention visant à renforcer leur collaboration future dans le domaine de l'hydrogène, un sujet sur lequel se sont concertés les ministres de l'Énergie des deux pays, Tinne Van der Straeten et Lex Delles.