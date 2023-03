Le Musée de l'Industrie à Gand détient deux machines à filer les plus anciennes au monde

Le Moulin à ficelles et la machine à filer "Mule Jenny" du Musée de l'Industrie à Gand sont les deux plus anciens spécimens au monde, affirme une étude de l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) . Cela fait 100 ans que ces machines appartiennent à la collection du musée. Une étude minutieuse menée durant trois ans avec des techniques de pointe ont permis de les qualifier officiellement de plus anciennes du monde.