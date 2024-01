Le nombre de demandes d'emplois en Flandre a baissé de 14% en 2023

L'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle (VDAB) a reçu 328.673 demandes d'emploi en 2023, soit une diminution de 14,2% par rapport à 2022, a-t-il annoncé mercredi.

Le secteur des services financiers a connu la croissance d'emploi la plus importante l'an dernier (+10,2%). Les secteurs ayant le plus souffert sont ceux du textile et de la mode (- 54%).

D'un point de vue régional, un peu moins d'un tiers des demandes d'emploi (29%) provenaient de la province d'Anvers.