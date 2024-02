Légère baisse des réservations dans les hôtels à la côte lors de la semaine de Carnaval

Les hôtels de la Côte ont enregistré 8% de réservations en moins par rapport à l'an dernier lors de la semaine de congé de Carnaval en Flandre, indique l'organisme provincial Westtoer vendredi. Cette baisse s'explique notamment par le fait que les vacances en Belgique francophone, les deux semaines du congé de Détente, ne coïncident pas avec celles au nord du pays, qui débuteront ce lundi et se termineront le 18 février.

La semaine prochaine, seuls les Flamands seront donc en vacances. Les Belges francophones auront deux semaines à partir du 24 février. L'année dernière encore, les vacances se chevauchaient. Par conséquent, le nombre de réservations dans les hôtels de la Côte a diminué de 8% en moyenne cette année.

Cette baisse peut également s'expliquer par le calendrier 2024, ajoute le bureau de tourisme. "Carnaval tombe très tôt alors que ces cinq dernières années, cette semaine tombait plus tard dans le mois, ce qui donnait plus de chances de bénéficier de conditions météo printanières. En 2025, les vacances de Carnaval en Flandre sont programmées début mars et coïncident avec la seconde semaine de Détente des francophones", commente Westtoer.