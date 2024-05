Les électeurs des partis extrêmes sont les plus mal aimés, selon une étude

Les électeurs des partis extrêmes sont les plus mal aimés. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'ULB, l'UAntwerpen, la KU Leuven et l'UGent, rapporte mercredi De Morgen. Ces électeurs sont également ceux qui ont le plus d'aversion pour les électeurs des autres partis. Pour ce faire, ils ont notamment mené une enquête auprès de 8.000 personnes.

Les chercheurs ont voulu savoir si, et dans quelle mesure, la polarisation joue un rôle dans la société belge. L'étude a révélé que les Belges sont moins réticents à l'égard des électeurs ayant des convictions politiques différentes, comparativement aux Américains, par exemple. Entre 2019 et 2024, la polarisation dans notre pays est également restée relativement stable.

Les partis extrêmes reçoivent et donnent en outre des "scores de sympathie" inférieurs à la moyenne. Les électeurs socialistes, par exemple, n'accordent qu'un score de sympathie de 11 sur 100 à une personne qui vote pour le Vlaams Belang. À l'inverse, ils obtiennent 30 sur 100.

Le rôle joué par le discours de l'élite politique est important dans la polarisation. Les chercheurs ont donc analysé les posts sur X des partis politiques entre janvier 2022 et mars 2024. Il en ressort que le Vlaams Belang est le parti flamand qui attaque ou dénigre le plus ses concurrents: c'est le cas dans plus de 35% de tous ses posts sur X.

Groen suit avec 34%, tandis que son parti frère Ecolo n'exprime une opinion négative sur un rival que dans 10 % des cas. Le PTB/PVDA, DéFI et la N-VA font également plus de commentaires que la moyenne. Les partis PS, CD&V et Open VLD restent plus discrets.