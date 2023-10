Les ombudsmans organisent un tour de Belgique du 9 au 20 octobre

Les médiateurs aident les citoyens et citoyennes face aux difficultés qu'ils et elles peuvent rencontrer avec des services publics ou privés.

Durant cet "OmbudsTour", les médiateurs iront ainsi à la rencontre des citoyens dans cinq villes wallonnes (Louvain-la-Neuve, Arlon, Charleroi, Namur et Liège), cinq villes flamandes (Gand, Anvers, Bruges, Louvain et Saint-Trond) et à Bruxelles.