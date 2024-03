Les résidents du centre d'asile de Lanaken évacués après un incendie de toiture

Un feu de toiture s'est déclaré mercredi à la mi-journée dans l'ancien hôpital de la Molenbergstraat à Lanaken (Limbourg). Les lieux ont été convertis en centre d'asile et accueillent aujourd'hui environ 240 personnes.

L'incendie a éclaté vers 12h30 et a provoqué un important dégagement de fumée. Plusieurs casernes de pompiers (Lanaken, Maasmechelen et Genk) ont été mobilisées et le plan d'intervention médicale a été déclenché.

"Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons constaté qu'il s'agissait d'un feu de toiture et les résidents avaient déjà été évacués", indique Karen De Smedt de la zone d'incendie du Limbourg oriental.