L'important incendie dans un hangar industriel à Asse sous contrôle

L'entrepôt abritait des dizaines de voitures et des pneus, ce qui a provoqué un épais panache de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde. Des particules de suie provenant de l'incendie se sont répandues jusqu'à Berchem-Sainte-Agathe.

Le plan communal d'urgence a été déclenché à la suite de l'incendie. Les riverains sont invités à garder portes et fenêtres fermées et à éteindre les systèmes de ventilation. Les autorités communales recommandent également de bien rincer les légumes et les fruits du jardin, potentiellement contaminés par les particules de suie.

"Les équipements, tels que les meubles de jardin ou les jouets d'enfants, laissés à l'extérieur et sur lesquels on trouve de la suie, peuvent être lavés à l'eau savonneuse. Les particules de suie doivent être ramassées avec des gants et jetées à la poubelle. Ensuite, lavez-vous soigneusement les mains", ont-elles encore préconisé.