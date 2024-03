L'inconscience d'une mère sur un passage à niveau à Wetteren : "Cette personne a joué à la roulette russe avec son enfant !"

31 personnes sont décédées sur les passages à niveau belges l'année dernière. Cette maman et son bébé ont bien failli être les premières victimes de 2024. C'est un automobiliste consterné qui a posté la vidéo de la traversée de la mère avec son landau. Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, ne comprends toujours pas comment cette dame a pu traverser la voie.

"Le train passe une poignée de secondes après que cette dame ait traversé le passage à niveau avec son enfant. Passage à niveau qui était fermé, barrière fermée, lumière rouge allumée. Et on a vraiment le sentiment que cette personne a joué à la roulette russe avec son enfant. C'est terrible et ça reste totalement incompréhensible comme comportement quand on prend la mesure des risques encourus" s'exclame Frédéric Sacré.