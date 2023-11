Lotte Kopecky remporte les deux épreuves des Deux Jours féminins vendredi

Vendredi soir, Lotte Kopecky, a fait son entrée au Kuipke de Gand et s'y est imposée à deux reprises. Avec Helene Hesters, Katrijn De Clercq, Marith Vanhove, Laerke Expeels, Lani Wittevrongel, Marit Raaijmakers (P-B), Yuli van der Molen (P-B), Ellen Hjollund Klinge (Dan), Lea Lin Teutenberg (Ger), Victoire Berteau (Fra), Constance Marchand (Fra), la championne du monde sur route dispute les Deux Jours cyclistes féminins de Gand. Au programme des deux journées, une élimination individuelle et une course aux points.