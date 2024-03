Nouvelle attaque à Anvers: une maison et plusieurs véhicules endommagés près du Sportpaleis

Une habitation et plusieurs voitures stationnées dans la Tweemontstraat à Anvers, non loin du Sportpaleis, ont été endommagées à la suite d'une attaque lundi soir. Une enquête doit désormais déterminer s'il existe un lien avec le milieu de la drogue, a confirmé la police locale.

Les faits se sont produits lundi soir vers 23h30. Des riverains ont entendu une explosion et appelé la police. Les forces de l'ordre ont alors constaté des dégâts sur une habitation et des voitures stationnées à côté. Aucun blessé n'est à déplorer.

Plus tard dans la nuit, deux camionnettes ont été incendiées et d'autres véhicules ont été endommagés sur le Straatsburgdok, au nord du quartier anversois d'Eilandje. Les premières constatations font état d'un incendie criminel. On ignore à l'heure actuelle s'il existe un lien entre ces faits et l'attaque de la Tweemontstraat.