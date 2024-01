Plus d'un demi-million de visiteurs pour le festival de lumières Wintergloed à Bruges

Le festival Wintergloed, qui a illuminé Bruges du 24 novembre au 7 janvier 2024, a attiré pas moins de 570.000 visiteurs, a indiqué lundi l'association Brugge Plus, qui promet déjà une nouvelle édition "inspirante" l'hiver prochain.

Cette année, le festival présentait dix installations interactives. Franky Demon, échevin et président de Brugge Plus, s'est réjoui des résultats de fréquentation, soulignant que ces derniers avaient "dépassé les attentes". Les visiteurs et autres curieux ont également qualifié cette édition de "meilleure que les précédentes", attribuant à la Wintergloed une note de 8,7 sur 10, dans le cadre d'une enquête réalisée auprès d'eux.

Malgré une météo capricieuse, les problèmes techniques sont restés minimes. "Les incidents étaient rares, et le cas échéant, ils étaient résolus immédiatement", a précisé l'échevin.