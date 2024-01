Plusieurs nuits de travaux prévues sur l'E40 à hauteur de Drongen

L'autoroute E40 sera fermée à la circulation pendant plusieurs nuits à hauteur de Drongen (Tronchiennes, Flandre orientale) en raison de travaux à un pont en mauvais état, a annoncé l'agence flamande des routes et du trafic. Cette dernière souligne que le festival des lumières, un évènement qui attire quelque 800.000 visiteurs à Gand, restera aisément accessible.

La circulation sera fermée dans les deux sens sur l'E40 les nuits du samedi 3 au dimanche 4 février, du lundi 5 au mardi 6 février et du vendredi 16 au samedi 17 février. Des déviations sont prévues via le R4, l'E34 et la N44.