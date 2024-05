Quelque 45.000 spectateurs à la procession du Saint-Sang à Bruges

La procession du Saint-Sang a attiré jeudi après-midi environ 45.000 spectateurs à Bruges. Elle s'était déroulée devant quelque 40.000 visiteurs en 2023. L'événement existe depuis 1304 et est reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Le centre-ville historique de Bruges était entièrement dédié à la procession du Saint-Sang pour le jour de l'Ascension. Comme chaque année, un reliquaire contenant des gouttes de sang attribuées au Christ a été transporté dans la ville par différents diacres. La procession, organisée par la confrérie du Saint-Sang, présente des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament dans un style qui rappelle l'époque bourguignonne.

L'événement s'appuie sur plus sur 250 collaborateurs en coulisses et environ 1.800 figurants. Quelque 200 animaux y participent également, notamment des ânes, des bœufs et des dromadaires.