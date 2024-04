Report des travaux d'asphaltage dans le tunnel de Groenendaal sur le ring extérieur

Les travaux sur le revêtement de la chaussée du ring extérieur de Bruxelles au niveau du tunnel de Groenendaal sont reportés à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'Agence flamande des routes et de la circulation.

L'Agence se dit contrainte de reporter les travaux en raison des températures particulièrement basses qui règnent actuellement. Une nouvelle date n'est pas encore connue mais l'administration s'engage à communiquer dès que possible.

Les travaux devaient commencer le lundi 22 avril au soir et durer jusqu'au vendredi 26 avril au matin. Il s'agit de travaux d'asphaltage, l'asphalte devant être renouvelé sur une longueur de 2.600 mètres.

D'autres travaux d'asphaltage ont également été réalisés cette semaine sur l'E19 en direction d'Anvers et à un autre endroit du ring extérieur de Bruxelles, près de l'Expo C à Strombeek-Bever/Wemmel. Ils ont débuté le lundi 15 avril et s'achèveront la nuit prochaine.