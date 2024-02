Rock Werchter dévoile dix-huit nouveaux noms

Rock Werchter, qui se tiendra du 4 au 7 juillet prochains, a annoncé vendredi dix-huit nouveaux artistes. The Pretenders, Tom Odell et Nathaniel Rateliff & The Night Sweats se produiront aux côtés des têtes d'affiche Dua Lipa et Foo Fighters.

Le jeudi 4 juillet, les festivaliers auront l'occasion de se trémousser sur The Cat Empire, Jalen Ngonda, Bombay Bicycle Club, le guitariste Johnny Marr ou encore le groupe folk Nathaniel Rateliff & The Night Sweats.

Le lendemain, place à la soul de Gary Clark Jr., au rock énergique de Frank Carter & The Rattlesnakes, à la folk-pop introspective de Tom Odell et à la pop colorée de Declan McKenna. Le samedi réservera de belles découvertes avec Brihang, Cian Cucrot, No Guidnce et l'hip-hop envoutant de Noname. Enfin, la journée de clôture du dimanche accueillera The Pretenders, IDLES, Lawrence et Matt Maltese.

D'autres artistes seront annoncés prochainement. Les tickets pour le samedi et le dimanche sont déjà épuisés, mais les tickets journaliers et les pass deux jours sont encore disponibles pour le jeudi et le vendredi sur ticketmaster.be.