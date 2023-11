Une conseillère communale Vooruit appelle Conner Rousseau à faire "un pas de côté"

Selon Emilie Peters, qui était présidente politique des socialistes gantois entre 2019 et 2021, ces déclarations sont "totalement inacceptables pour un dirigeant d'un parti socialiste parce qu'elles sont en contradiction avec les valeurs fondamentales d'égalité et de solidarité", comme elle l'a indiqué sur les réseaux sociaux.

Elle appelle à la démission du président de parti. "Il me semble logique que, dans l'intérêt du parti et de ses valeurs, le président se retire et réfléchisse à ses déclarations." Mme Peeters, rejoint le sénateur Bert Anciaux, l'un des rares mandataires Vooruit à avoir ouvertement critiqué le président depuis que ses déclarations ont été divulguées.

Au sein de la direction du parti, la ligne de conduite reste la même: M. Rousseau s'est excusé pour ses déclarations et a accepté les mesures du parquet, à savoir une visite à la Caserne Dossin et un suivi thérapeutique.

Mais Conner Rousseau fait aussi face aux critiques des jeunes socialistes gantois, qui ont déclaré que la confiance avec leur président de parti était rompue, se disant "très déçus" du manque de conséquences réelles et du silence qui règne actuellement au sein du parti. "L'antiracisme commence par balayer devant sa porte", ont-ils écrit sur X.