Une partie de la E40 fermée toute la nuit en raison de travaux: une déviation est prévue

L'autoroute E40 sera fermée à la circulation, à hauteur d'Erpe-Mere (Flandre orientale), dans les deux sens, durant la nuit de samedi à dimanche, en raison de travaux sur un pont, selon l'agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer). Le trafic routier sera dévié de samedi 22h00 à dimanche 10h00.

La fermeture de l'autoroute concerne le tronçon entre les sorties "Erpe-Mere" (18) et Alost (19). Le trafic suivra une déviation pendant la nuit via la Oudenaardsesteenweg (N46), la Gentsesteenweg (N9) et la Siesegemlaan (R41).