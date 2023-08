À Charleroi, les comportements "bruyants" en voiture seront désormais sanctionnés... et la facture pourrait être sévère

Dorénavant, pour les comportements bruyants au volant, une saisie de véhicule sera possible, et parmi la population carolo, les avis sont partagés. "C'est une bonne chose, surtout concernant les gens qui font des rodéos", explique un passant. "Pour ceux qui aiment les voitures, ceux qui sont passionnés, c'est moyen", contrebalance un autre passant.

"Le citoyen carolo avait quand même relevé qu'il y avait des problèmes de vitesse et de comportements dangereux", explique Laurent Van Doren, chef de corps de la zone de police de Charleroi.

Concrètement, les policiers qui constateront ces excès sonores auront la possibilité de procéder à la saisie administrative du véhicule. 72 heures minimum, soit trois jours sans voiture.

Pour modifier les comportements, on compte aussi sur la note salée. "A la fois une sanction décidée par le policier, ensuite les frais de dépannage et d'entreposage et si le véhicule a été modifié, un passage au contrôle technique, soit une grosse centaine d'euros, assurément", explique Laurent Van Doren.

D'ici peu, le règlement général de police sera donc modifié. Le début d'une nouvelle répression contre les conducteurs un peu trop passionné.